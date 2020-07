Meer coronabesmettingen (1329): ‘Maar gelukkig geen verdubbeling en veel mensen laten zich testen’

Zet de hernieuwde opmars van corona door? De afgelopen week kwamen er 1329 besmettingen bij. Dat is voor de vierde week op rij een (forse) stijging. Maar de stijging wordt vooral veroorzaakt doordat steeds meer mensen zich laten testen. Het percentage positieve testen is met 1 procent gelijk gebleven aan een week eerder. Dat meldt het RIVM in de wekelijkse update.

Een week eerder waren er 987 nieuwe besmettingen en dat was toen bijna een verdubbeling vergeleken met de week dáárvoor. ,,We waren erg benieuwd of deze week wéér een verdubbeling te zien zou zijn, maar dat is gelukkig niet het geval,” zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. ,,Positief is ook dat veel mensen zich laten testen.”

Het gaat Timen echter te ver om te concluderen dat het hameren op het naleven van de regels, alweer vruchten afwerpt. Het RIVM ziet wel ‘dat er iets niet goed gaat', maar de nieuwste cijfers baren nog geen al te grote zorgen. Het RIVM blijft erop hameren de regels (met name de 1,5 meter afstand houden) na te leven.

Er zijn de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er vier meer dan de week daarvoor. Er zijn negen coronapatiënten als overleden gemeld, twee meer dan in de week ervoor.

Het aantal nieuwe personen dat positief getest is in Nederland neemt dus verder toe, maar - over een hele week bekeken - minder hard dan vorige week. De stijging komt mede door het toenemend aantal mensen dat zich laat testen. Tussen 20 juli en 26 juli hebben 111.764 personen zich laten testen bij de testlocaties van de GGD. Dat zijn 22.878 meer testen dan de week daarvoor, toen 88.886 testen werden afgenomen. Het percentage positieve testen is met 1 procent gelijk gebleven aan een week eerder.

Het reproductiegetal (dat aangeeft hoeveel personen worden besmet door één coronapatiënt) is gestegen naar 1,40. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen weer 140 andere mensen besmetten. Vorige week lag dit getal nog op 1,29, waarmee het toen voor het eerst in lange tijd weer boven de 1 uitkwam. Toch baart ook het reproductiegetal nog geen al te grote zorgen. ,,Want de foutmarge van dat getal is met deze relatief lage cijfers nog vrij groot,” aldus een woordvoerder van het RIVM.

Als het reproductiegetal boven de 1 is, breidt het virus zich uit. Is het getal lager dan 1, dan ‘dooft’ het virus langzaam uit. In februari en maart, toen het virus in hoog tempo door Nederland trok, lag het reproductiegetal rond de 2.

Het toenemend aantal ‘brandhaardjes’ in Nederland baart de meeste zorgen: lokale clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen. Er zijn op dit moment 133 van die actieve brandhaardjes in Nederland. Vorige week lag dat nog onder de honderd.

De regionale verschillen zijn groot. Met name in Zuid-Holland en Noord-Holland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het aantal besmettingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland blijft stabiel laag. Net als vorige week telt Zuid-Holland veruit de meeste coronabesmettingen. De laatste veertien dagen werden in de provincie 1024 nieuwe patiënten geteld, wat gelijk staat aan 27,6 per 100.000 inwoners. Ook Zeeland telt relatief veel coronapatiënten (22,4 per 100.000), gevolgd door Noord-Holland en Utrecht.

Hoewel de huidige cijfers zorgen baren, zijn de weekcijfers nog steeds erg bescheiden vergeleken met het hoogtepunt van epidemie in Nederland, eind maart. Op 31 maart bijvoorbeeld, werden toen in één dag 722 ziekenhuisopnames en 175 doden gemeld. Dat het echter snel kan gaan, is duidelijk: slechts ruim een maand voor die 31 maart werd de eerste coronapatiënt in Nederland gemeld.

