Meer dan 2000 sterktewensen voor 94-jarige gedrogeerde Amsterdammer

De zaak van de 94-jarige man uit Amsterdam was vorige week te zien in het NPO 1-programma. Het schrijnende voorval kwam direct landelijk in het nieuws.



In de uitzending was te zien hoe de Amsterdammer onlangs slachtoffer was geworden van een brutale beroving. Een vrouw won zijn vertrouwen en drogeerde hem door bij hem thuis iets in zijn koffie te doen. Daarna kon ze met zijn bankpas zijn rekening leeghalen. Ze ontnam de man niet alleen zijn geld, maar bijna ook zijn leven. Het slachtoffer werd namelijk zwaar onderkoeld aangetroffen in zijn woning.



Een tipgever noemde naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht de naam van de mogelijke verdachte van het drogeren en beroven. Ook werd volgens de politie Amsterdam melding gemaakt van plekken waar de verdachte eerder zou zijn gezien. Mede vanwege de massale verspreiding van de beelden door media en kijkers, besloot de 61-jarige vrouw zich woensdag te melden bij de politie.



Voor het eerst in de bijna 37-jarige historie van het opsporingsprogramma was het mogelijk om online een sterktewens voor een slachtoffer achter te laten. Inmiddels zijn er meer dan 2000 berichtjes voor het slachtoffer ingestuurd, meldt de redactie van Opspring Verzocht.