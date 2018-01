Meer dan 230 verdachten in mega-fraudezaak Arnhem

Vanmorgen in alle vroegte stormden de rechercheurs op vijf adressen in Arnhem naar binnen waarbij zes mannen in de leeftijd van 20 tot 39 jaar zijn aangehouden. Daar is administratie in beslag genomen, contant geld in coupures van 500 euro, bankpassen en pincodes van zogenoemde geldezels; mensen die hun privé-bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen.