Meer dan helft van leraren op middelbare scholen geeft ondanks lockdown live lessen

Vooral op middelbare scholen geven nog veel leraren live les. Meer dan de helft van het onderwijspersoneel zegt op school te werken. Examenklassen mogen bijvoorbeeld veelal wél gewoon naar school en ook de praktijklessen kunnen live doorgaan. ,,Iedereen gaat er van uit dat er alleen nog online les wordt gegeven, maar hieruit blijkt dat de helft van de mensen in het voortgezet onderwijs nog gewoon fysiek les geeft. Een derde van die mensen maakt zich grote zorgen over hun veiligheid", stelt voorzitter Eugenie Stolk.

1,5 meter afstand

Niet alle leraren staan te springen om die lessen te verzorgen. 26 procent vindt dat alle fysieke lessen geschrapt moeten worden. De AOb vindt dat er op de scholen echt 1,5 meter afstand moet zijn, zoals het Outbreak Management Team (OMT) eerder adviseerde. ,,Dat kan niet als je 30 eindexamenkandidaten in een klas zet”, aldus Stolk. ,,Als ondertussen de adviezen van het OMT niet eenduidig zijn, maken mensen zich grote zorgen over hun veiligheid. We horen daar niets over en dat kan niet. We willen nu dat de minister daar echt iets over zegt en duidelijkheid geeft.”