Meer dan honderd veteranen, boswachters en politie zoeken rondom Waspik naar vermiste Hebe en Sanne

De zoektocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar 26-jarige begeleidster Sanne is vanochtend ‘met man en macht’ weer opgestart. Gisteravond was gestopt omdat het te donker werd. Honderd mensen helpen met zoeken in de omgeving van Waspik, waar de twee maandagmiddag nog zijn gezien. Specifiek wordt gezocht rond de Polanenweg, langs de Kerkvaart in Waspik.

Zo’n honderd mensen zijn vanochtend rond 09.30 uur begonnen met zoeken. Daarbij is het Veteranen Search Team (VST) ingezet. De locaties waar gisteren met auto’s is gezocht, worden vandaag te voet doorzocht. Ook cirkelt er een politieheli boven de plaats. Het zoekgebied is rond de Polanenweg in Waspik en breidt zich uit naar ‘s Gravenmoer, waarbij de centrale post bij voetbalclub S.V. Capelle staat. Groepjes mensen zoeken in bermen en sloten.

Het veteranenteam zoekt naar de verstoringen in het terrein. ,,Dat kan een geknapte tak zijn of sporen in het gras”, zegt mede-oprichter Mariska van der Kraats. ,,Deze mensen zijn daar op getraind. De groep heeft mentale weerbaarheid opgebouwd. En dat is nodig, want het is niet altijd prettig wat je aantreft.” 85 procent van het team is veteraan, de rest bestaat uit oud-politiemensen en boswachters. ,,Wij hebben een reden om dit te doen. En dat is voor de familie. De rest is bijzaak.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tot nu toe niks gevonden

Vooralsnog is er niks gevonden wat duidt in de richting van het tweetal. Gisteren werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig. ,,We weten niet of ze nu zonder de zorg van Sanne is, maar ze kan niet zelfstandig functioneren”, ze Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant, gisteravond in talkshow Jinek.

Hij zei dat er vooralsnog rekening wordt gehouden met alle scenario’s. Zo is het nog niet te zeggen of er sprake is van een ontvoering of een ongeluk. ,,Wat we weten is dat Hebe en Sanne een heel nauwe band hadden, dat geldt ook voor beide families. Maar dat laat onverlet dat we nog steeds in deze fase van het onderzoek met alle scenario’s rekening houden.”

De politie heeft onder andere naar aanleiding van de uitzending van Jinek meerdere tips binnengekregen over de vermissing. Die zijn allemaal nagetrokken, laat een woordvoerster van de politie weten. ,,Maar het heeft helaas nog niks concreets opgeleverd.”

Signalement Hebe is 10 jaar en draagt een lichtpaarse rugtas van het merk Eastpak, een felroze jas, zwarte rok en blauw T-shirt, en heeft blond haar. Ze heeft een ‘bijzondere motoriek’, omdat ze wankel loopt met haar voeten naar buiten. Haar begeleider is de 26-jarige Sanne uit Den Bosch. Samen reden ze in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K. Informatie kan worden gedeeld met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070.

De twee hebben een bijzondere band, liet Hebes familie gisteravond weten in een statement: ‘De familie hoopt dat ze samen snel worden teruggevonden.’ Daarin staat ook te lezen dat de familie dankbaar is voor alle steun. ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’.

Verdrietig en verward

Intussen zijn medewerkers en cliënten bij orthopedagogisch dagcentrum ‘t Overstapje verdrietig en verward door de vermissing van Hebe en Sanne. Dat laat een woordvoerder weten van overkoepelende zorgstichting Prisma, waar ‘t Overstapje onderdeel van uitmaakt. De twee vertrokken maandagmiddag vanaf het centrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer en zijn sindsdien spoorloos.

Hebe maakte onderdeel uit van een groep van zeven cliënten. ,,Dit doet veel met de groep”, aldus de woordvoerder. ,,Er is veel emotie, net zoals in de rest van Nederland. We doen wat we kunnen doen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen.”

Vanwege privacyredenen deelt Prisma geen verdere informatie over het tweetal. ,,We zijn druk bezig de politie te ondersteunen, maar blijven zoveel mogelijk uit het onderzoek. Dat is aan de politie”, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Het Veteranen Search Team helpt met zoeken naar Hebe en Sanne. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De zoektocht naar Hebe (links) en Sanne gisteravond bij de Hooiweg in Waspik. © Eye4images

Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant, vertelde gisteravond in talkshow Jinek over de vermissing:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.