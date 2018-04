Meer experimenten met apen: vorig jaar 137 dode dieren

Het aantal medische experimenten met apen in Nederland is vorig jaar fors toegenomen. Ondanks politieke beloftes om de proeven te verminderen, gaan de – vaak dodelijke – testen op de dieren gewoon door.

Het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk – het grootste apenproefdiercentrum in Nederland – heeft vorig jaar proeven uitgevoerd op 317 apen, blijkt uit voorlopige cijfers. Daarvan hebben 137 apen de experimenten niet overleefd. In 2016 werden in het BPRC nog 95 apen onderworpen aan medische testen.

,,Vorig jaar is een langlopend experiment met tuberculose afgerond, waardoor het cijfer voor 2017 extra hoog uitpakt'', verklaart BPRC-directeur Ronald Bontrop de stijging. ,,Die apen zaten in 2016 ook in experiment, maar voor de boekhouding van dat jaar tellen ze niet mee.''

Sinds 2012 daalde het aantal apenproeven in Rijswijk gestaag, maar die trend is nu gestopt. ,,De vraag naar proeven met apen neemt sterk toe'', zegt Bontrop. ,,Dat komt deels doordat de laatste jaren is gebleken dat muizenonderzoek niet betrouwbaar blijkt voor ernstige infectieziekten bij de mens.''

Minister wil 'niets liever dan stoppen'

De Tweede Kamer vraagt al jaren om afbouw van het primatenonderzoek in Rijswijk. ,,In december heb ik laten weten dat ook ik niets liever wil dan dat dierproeven stoppen als ze niet nodig zijn'', zegt minister Ingrid van Engelshoven van Wetenschap, die verantwoordelijk is voor het BPRC. ,,Het Rathenau Instituut heeft in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het aantal proeven bij het BPRC af te bouwen. Ik zal voor de zomer komen met een reactie op dit advies.''

Partij voor de Dieren en PVV: snel sluiten

De Partij voor de Dieren wil dat het BPRC uiterlijk in 2025 de deuren sluit. ,,Een verbod op het gebruik van apen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zal een geweldige stimulans geven aan de verdere ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden'', zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg.

PVV-Kamerlid Dion Graus pleit al sinds 2013 voor vermindering van het aantal apen in Rijswijk. ,,Het is een slechte zaak dat het aantal proeven met apen is toegenomen, ondanks tal van beschikbare alternatieven en bevindingen dat proeven op apen niet representatief zijn voor de mens."

,,Mijn motie ter afbouw van het aantal apen in het BPRC werd in 2013 aangenomen", zegt Graus. ,,Het is heel wrang om te constateren dat dit verzoek van de Tweede Kamer nog altijd niet is uitgevoerd."

'Alle apen naar Stichting AAP'

Als het BPRC zou gaan afbouwen, kan Stichting AAP voor de apen die vrijkomen een goede deskundige opvang regelen, zegt voorzitter Geoffrey Deckers van Stichting Een Dier Een Vriend. ,,Ook zijn er andere apenopvangcentra in het buitenland die de apen kunnen huisvesten. De subsidie die het BPRC nu krijgt, kan dan naar Stichting AAP", aldus Deckers.