Meer gezinnen willen pleegkinderen opnemen, toch nog 1000 op wachtlijst

De cijfers gaan over 2019. In vergelijking met 2018 is het aantal pleegkinderen met 530 toegenomen. Op 31 december 2019 woonden 19.042 kinderen bij pleegouders.



,,Afgelopen jaar zijn 2778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven’’, zegt Ruud Stevens, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland. ,,Dat zijn er acht procent meer dan in 2018. In 2019 hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van twaalf procent in vergelijking met een jaar eerder.”