Meer honden vergiftigd door ratten- en muizengif

Dat staat in het jaarverslag van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht.



Veel meldingen gaan over gif op basis van de stof alfachloralose. Dat is in Nederland sinds 2014 als bestrijdingsmiddel toegestaan. Het middel zorgt ervoor dat knaagdieren snel in een diepe slaap vallen en vervolgens overlijden door onderkoeling. Het middel wordt sinds het najaar van 2018 aanzienlijk vaker gebruikt.



Traditionele ratten- en muizengiffen, op basis van bloedverdunners, zijn sinds eind vorig jaar namelijk niet meer toegestaan voor particulier gebruik. Dit in verband met het risico op doorvergiftiging van roofvogels, marterachtigen en huisdieren. Dat verklaart volgens de onderzoekers de explosieve stijging.



Hoewel het verboden gif (zogenoemde anticoagulantia) nog steeds in omloop is, wordt er steeds vaker gekozen voor het alternatief: gif op basis van alfachloralose. ,,Echter, met het vervallen van de beschikbaarheid van anticoagulantia voor particulieren, is de verwachting dat de sterke stijging in het aantal alfachloralose-blootstellingen van honden zal doorzetten”, aldus het NVIC, de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen. ,,Dit zou een zorgelijke ontwikkeling zijn, omdat alfachloralose ernstigere vergiftigingsverschijnselen veroorzaakt.”