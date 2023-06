Meer incidenten en misdrijven van vreemdelingen die in asielzoekerscentra verblijven

In 2022 verbleven 83.000 unieke vreemdelingen voor enige tijd op een COA-locatie. 40 procent meer dan een jaar eerder. Ook het aantal incidenten en misdrijven was in 2022 hoger dan in voorgaande jaren. Toch was het aantal mensen dat betrokken was bij een incident of misdrijf met respectievelijk 7 en 3 procent relatief klein ten opzichte van de totale groep.