Meer kaarten verkocht dan stoelen beschikbaar bij show Peter Pannekoek: ‘Ouderwetse zwendel’

Voor de voorstelling van cabaretier Peter Pannekoek in Gouda deze week hadden meer mensen kaartjes gekocht dan er zitplekken waren. Volgens de cabaretier waren valse tickets in omloop. Het management van de artiest bekijkt of er aangifte gedaan kan worden. ,,Het is gewoon ouderwetse zwendel.”

Medewerkers van de Goudse Schouwburg hadden gisteravond hun handen vol om alle theaterbezoekers op tijd op de goede zitplaats te krijgen tijdens de show van Peter Pannekoek. Een van de redenen: de bezoekers met de doorverkochte tickets hadden het nagekomen bericht dat iedereen een vaste zitplek had gekregen, niet ontvangen. Ook bleek dat enkele tickets niet te herleiden waren. Scannen aan de kassa lukte niet, zegt een woordvoerder.

,,We merkten dat er kaarten dubbel waren", zegt Pannekoek. ,,Waarbij het theater nog zo lief was dat ze eerst dachten: we hebben zélf een fout gemaakt. Later kwamen ze erachter dat het hun kaarten helemaal niet waren.” De problemen zouden onder meer veroorzaakt zijn door doorverkochte kaartjes van TopTicketShop. Of de onscanbare kaarten echt vals waren, is moeilijk te zeggen, zegt directeur Tineke Maas.

Directeursstoel

Om iedereen toch een zitplek te kunnen bieden stond Maas haar eigen zitplek af, vertelt ze. Zelf bekeek ze de show vanaf een klapstoeltje. ,,Waar de tickets vandaan kwamen, is onduidelijk. Ik ben boos dat malafide types met het doorverkopen van kaarten weer geld verdienen over de rug van de culturele sector. Die mensen verdienen geld aan iets dat niet van hen is. Dit probleem speelt al jaren. Het publiek is te goeder trouw, we sturen de mensen echt niet zomaar weg. Maar ik kan niet vaak genoeg herhalen: koop je tickets bij de theaters zelf, niet via andere kanalen. Doe het niet, weet waar je koopt.”

Op de website van TopTicketShop worden nog kaarten verkocht voor de shows in Drachten, Zwolle en Maastricht. ,,Niet kopen!”, waarschuwt Pannekoek. ,,Ze verkopen kaarten voor voorstellingen die uitverkocht zijn. Ik heb geen idee of die echt zijn of niet.”

Keje Molenaar, de advocaat van het bedrijf, noemt de uitspraken van Pannekoek ‘voorbarig’. ,,Er is absoluut geen sprake van valse tickets.” Volgens Molenaar waren de nieuwe, geplaceerde kaarten die de organisator naar TopTicketShop zou sturen niet verzonden. Daardoor kwamen bezoekers met de oude kaarten. ,,Dat heeft voor de nodige ophef gezorgd.”

Maar, zegt hij: ,,Er zijn bij TopTicketShop geen klachten binnengekomen van mensen dat ze het optreden niet hebben kunnen zien.” Van valse tickets was geen sprake, benadrukt Molenaar. ,,In geen geval, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, zijn er door mijn cliënt valse tickets in omloop gebracht.” Hij noemt de tweet van Pannekoek ‘kwalijk’. ,,Als je dat naar buiten brengt over een bedrijf, en je hebt daar geen keihard bewijs voor, ja, dat is gewoon smaad en laster. Dus daar zijn we nog niet klaar mee.”

Doorverkoop tegen woekerprijzen

Bedrijven zoals TopTicketShop liggen al langer onder vuur vanwege de soms exorbitante prijzen waarmee zij tickets doorverkopen. Dit is in Nederland - in tegenstelling tot veel andere Europese landen, zoals België - niet verboden. Een wetsvoorstel om de doorverkoop van tickets aan banden te leggen sneuvelde in 2017.

Quote Ik zie niet in waarom je dit wél zou mogen doen Peter Pannekoek Die woekerprijzen zijn Pannekoek een doorn in het oog. Kaarten worden soms voor 150 euro doorverkocht, zegt hij. ,,Wat totale waanzin is, want ik houd mijn prijzen bewust zo laag mogelijk, zodat iedereen naar het theater kan.” Moet er beleid komen vanuit Den Haag? ,,Honderd procent!", vindt de cabaretier. ,,Als zij mijn kaarten voor acht keer de prijs verkopen... dan is er dus een partij die acht keer zoveel aan de avond verdient als ikzelf.”

Of die regelgeving er ook komt, is nog de vraag. De Eerste Kamer stemde in 2017 tegen het wetsvoorstel voor het aan banden leggen van doorverkoop. Een jaar later nam de kamer een motie aan voor aanpak van het probleem, ingediend door Peter Kwint (SP). Verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven gaf toentertijd te kennen daaraan uitvoer te willen geven door middel van voorlichting, en weinig te voelen voor wetgeving.

Voorlichting? ‘Ongelooflijke kul’

Dat vindt Pannekoek ‘ongelooflijke kul’: ,,Ja, laten we als overheid geld uitgeven aan voorlichting, terwijl er partijen zijn die er belachelijk veel aan verdienen. Aan alle kanten vloeit er dan geld weg.” Bovendien, zegt hij: ,,Ik zie niet in waarom je dit wél zou mogen doen. Vergelijk het met corona, toen mensen toiletpapier hamsterden. Ik vind het immoreel als je dat dan voor woekerprijzen doorverkoopt. Je kunt zeggen: er is vraag naar, maar dat vind ik een lulargument.”

Het is een punt dat Kwint herkent. Zijn partij is al enige tijd bezig met een nieuw wetsvoorstel over woekerverkoop van tickets. ,,Een van de redenen dat bijvoorbeeld de Zwarte Cross graag wetgeving wil is dat ze zeggen: wij doen heel veel moeite om het festival enigszins betaalbaar te houden voor onze liefhebbers. Onze site knalt er meteen uit als de kaarten worden verkocht, en vervolgens staan ze voor drie keer de oorspronkelijke prijs op een doorverkoopsite", legt het kamerlid uit. ,,Terwijl zíj er niets aan verdienen, en de artiesten ook niet. Dat is de kern van het probleem: er wordt geld uit de sector getrokken door partijen die niets toevoegen.”

Schriftelijke vragen

Dat er naast woekerprijzen ook nepkaarten in omloop zijn, is volgens Kwint niet nieuw. ,,Platforms speculeren er vaak op dat ze toch wel kaarten gaan vinden. Ze verkopen dan kaarten die ze zelf nog niet hebben, om die later alsnog in te kopen.” Het komt daardoor bijvoorbeeld ook voor dat doorverkopers tickets aanbieden nog vóór de officiële verkoop is begonnen.

Wanneer het wetsvoorstel gereed is, is op dit moment nog niet duidelijk, zegt Kwint. Wel gaat de SP’er naar aanleiding van het bericht van Pannekoek opnieuw schriftelijke vragen stellen over het probleem, zo laat hij weten. Over drie weken staat de cultuurbegroting op de politieke agenda. ,,Dan mag de minister ook uitleggen wat ze de afgelopen twee jaar nu gedaan heeft met die aangenomen motie”, aldus Kwint.

Veilig je kaartje doorverkopen? Dit zijn de mogelijkheden. Hoe kom je veilig van je kaartje af als je onverhoopt niet kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte? Daarvoor bestaan op dit moment meerdere initiatieven. Zo sloegen kaartenverkopers Eventim en Ticketmaster in 2019 de handen ineen om een eigen platform te maken voor geverifieerde doorverkoop van kaarten. Zij wilden daarmee de concurrentie aangaan met TicketSwap, dat al veel langer bestaat en ook gecontroleerde doorverkoop van kaarten verzorgt. Daarnaast is er inmiddels ook het Nederlandse initiatief GUTS, dat werkt met kaarten die alleen persoonlijk overdraagbaar zijn. Het bedrijf maakt onder meer gebruik van blockchaintechnologie zodat altijd te achterhalen is wie een kaartje heeft verkocht, en voor welk bedrag.