Meer legionellabesmettingen dan ooit tevoren: 561 besmettingen, 31 doden

Belasting­dienst wees bewust toeslagen kinderbij­slag onterecht af

In een slepende zaak over het stopzetten van kinderopvangtoeslag voor 235 ouders, blijkt de Belastingdienst bewust te hebben aangestuurd op het afwijzen van de bezwaarschriften van de gedupeerde gezinnen. Dat meldt dagblad Trouw op basis van een interne evaluatie van de fiscus. Daarin staat dat er ,,vooral op individueel niveau (is) gezocht naar gronden om de toeslag af te wijzen".