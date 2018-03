Meer lol voor álle bejaarden!

Dronken schipper zes keer te veel drank op

18:07 Het liedje Drunken Sailor ('What shall we do with the drunken sailor?') zou de perfecte soundtrack zijn voor een incident gisteravond in havengebied de Botlek, Rotterdam. Een kapitein (40) uit Hilversum werd in havengebied de Botlek aangehouden omdat hij heel erg dronken een zeeschip bestuurde.