Meer meldingen online kinderporno bij politie

125 jaar oude roddel zingt weer rond: was Jack the Ripper een Hollander?

De Britse tabloids laten maar weer eens zien dat complottheorieën en roddels van alle tijden zijn. Een achterklap uit 1893 over de vermeende Nederlandse identiteit van de beruchte Britse seriemoordenaar Jack the Ripper heeft nu - 125 jaar later - weer zijn weg terug naar de Britse pers gevonden.