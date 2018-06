Meer meldingen van in buitenland achtergelaten kinderen

'We wilden Marco heus niet opstellen in gevoelige wedstrijd tegen Stânfries'

6 juni De actie van voetbalclub vv Stânfries uit Appelscha om niet tegen vv Aengwirden te voetballen, omdat daar een voor doodslag veroordeelde man voetbalt, had niet gehoeven. Dat zegt de trainer van Aengwirden, die ook de broer is van de veroordeelde man. ,,Want wij hadden hem toch niet opgesteld. Hij kan niet eens spelen, want hij is geblesseerd.''