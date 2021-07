Meer mensen verdronken in 2020, vooral meer ouderen

Meer mensen vonden in 2020 de verdrinkingsdood, nadat dit aantal in 2019 juist was gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name onder ouderen vanaf 60 jaar nam het aantal verdrinkingen toe.

Vorig jaar overleden 107 mensen door verdrinking, tegen 76 in 2019. in 2020 ging het in 55 gevallen om mensen van 60 jaar of ouder, vijftien meer dan een jaar eerder.

Het zijn opvallend vaak mannen die verdrinken en mensen met een migratieachtergrond. Verdrinkingen komen het meest voor in de zomermaanden.

Ongeveer driekwart van de verdrinkingen gebeurt in open water, dus in een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in zee. In de meeste andere gevallen verdrinken mensen in en om het huis.

In de jaren 50 verdronken jaarlijks vierhonderd tot vijfhonderd mensen en sindsdien is dit aantal flink gedaald. Toen kwam het ook veel meer voor dat kinderen verdronken. In 1955 verdronken 266 kinderen van onder de 10 jaar en tegenwoordig komt dit gemiddeld zeven keer per jaar voor.