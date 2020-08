Meer steun voor rookvrije speeltuinen en kinderboerderijen

Wethouder Harderwijk ontlokt discussie na tweet over ‘smerige’ rokers op terras: ‘Bij elke hap van m’n uitsmijter kreeg ik een hap rook binnen’

7 augustus Het is misschien tijd voor een rookverbod op terrassen, vindt de Harderwijkse wethouder Marcel Companjen. Of in elk geval is het tijd om er over na te denken. Dat gaat hij na de zomer doen, met de horeca-ondernemers in zijn gemeente.