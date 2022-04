Meer verkeersslachtoffers met zwaar letsel, vaak oudere fietsers

Het aantal slachtoffers met zwaar letsel is sinds 2012 met 18 procent gestegen. Vorig jaar werden op de Spoedeisende Hulp (SEH) 110.000 verkeersslachtoffers behandeld, onder wie ruim 66.000 met ernstig letsel. Bij een derde van de laatstgenoemde groep ging het om een fietser van 55 jaar of ouder. Het aantal enkelvoudige fietsongelukken (waarbij verder niemand betrokken was) nam onder deze leeftijdsgroep in tien jaar tijd met 42 procent toe.

Mogelijk is de toename te verklaren door het toegenomen gebruik van elektrische fietsen in het verkeer. Volgens het onderzoek van VeiligheidNL hadden slachtoffers met een elektrische fiets een hoger risico op letsel waarvoor een SEH-behandeling nodig was dan slachtoffers met een normale fiets. ,,Elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud. Verdiepend onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogde risico is en moeten duiden welke oorzaken hier ten grondslag aan liggen”, zegt Martijntje Bakker, directeur en bestuurder van VeiligheidNL.