Meer verzekeraars schrappen fatbikes, ook Urban Arrow-bakfietsen kunnen niet meer verzekerd worden

Omwonenden stellen Tata aansprake­lijk voor schade gezondheid: ‘Dit voelen ze in de portemon­nee’

Tata Steel in IJmuiden is door omwonenden aansprakelijk gesteld voor de gezondheidsschade die ze zouden hebben geleden door de uitstoot van de staalfabriek. Dat is de stap die nodig is voordat ze naar de rechter kunnen gaan voor een schadeclaim.