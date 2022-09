Meerdere doden bij ernstig ongeluk in Oud Gastel, één bestuurder aangehouden

Herder Martin rent in onderbroek achter schaap aan en hoort hoe ze wordt aangereden door een metro

Je hebt ze nog, echte originele mazzelschapen. Zoals de ooi van Martin Oosthoek (50), die dit weekend werd aangereden door een metro. De dreun was overweldigend en zijn baasje vreesde voor het leven van het wollige dier. Maar wonder boven wonder had het slachtoffer slechts een snee in de kop. ,,Een paar hechtingen erin en klaar.”

31 augustus