Meerdere gewonden door aanrijding tussen touringcar en auto bij Hoogeveen, automobiliste nog bekneld

Vijf mensen die in de touringcar zaten zijn lichtgewond geraakt. In de bus zaten ongeveer 45 mensen, voornamelijk ouderen. ,,Zij waren onderweg naar een horecagelegenheid. Ze zijn heel erg geschrokken”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. De ouderen worden opgevangen in de horecagelegenheid, waar ze zijn gecontroleerd door ambulancemedewerkers.

De automobilist en de touringcar zijn frontaal op elkaar gebotst. Op foto's is te zien dat de auto zwaar gehavend is. Het motorblok van de auto ligt meters verderop in het weiland naast de weg. De touringcar is van Lanting Reizen, een bedrijf uit Hoogeveen. Zij hebben nog weinig informatie over wat er is gebeurd. ,,Er is nu iemand van ons heen”, zegt een medewerker. ,,Het is te hopen dat het meevalt.”