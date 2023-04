Meerdere mensen met steekwonden na vechtpartij in ENCI-groeve bij Maastricht

Jitse (37) zorgt voor dé hit op de vrijmarkt: kaarswer­pen naar achterste van Johan Derksen

Jitse Ydel (37) had met afstand het meestbesproken spelletje op de Utrechtse vrijmarkt: kaarswerpen in de anus van Johan Derksen. Wie raak gooide, kreeg een sigaar uit eigen doos of een koekje van eigen deeg als prijs. ,,Het liep de hele avond storm. Ongekend.”