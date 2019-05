Meerdere woningen Groningen acuut onveilig na aardbeving

Kindje (6) klem in spijlen poort asielzoe­kers­cen­trum en bijna gestikt

13:59 Een 6-jarig kind is vanochtend zwaargewond geraakt toen het vast kwam te zitten in een automatisch hekwerk van het asielzoekerscentrum in Maastricht. Dat meldt De Limburger. Het kindje stikte bijna toen het met zijn hoofdje vast kwam te zitten tussen de spijlen.