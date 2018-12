Meerderheid Nederlanders geeft voorspel ruim voldoende, zó kan het nog beter in bed

Elf jaar cel voor man die partner met veertien messteken om het leven bracht

13:32 De rechtbank in Amsterdam heeft een 47-jarige man veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens het doden van zijn partner. D. stak op 3 september in een vlaag van woede zijn vriendin (45) neer in een woning in de Leningstraat in Amsterdam-Zuidoost. De vrouw bezweek tien dagen later in een ziekenhuis aan haar verwondingen.