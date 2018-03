Meerderheid Nederlanders staat achter statiegeld op blikjes en flesjes

De stemmers op de vier coalitiepartijen zijn in ruime meerderheid voor, variërend van 72 procent van de VVD-stemmers tot 89 procent van de D66-kiezers. Ook kiezers van oppositiepartijen zijn in meerderheid voor de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blik. Hetzelfde beeld komt naar voren uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK.



Veel deelnemers zouden hun flesjes en blikjes inleveren bij de supermarkt, als er statiegeld op zit. Hoe hoger het statiegeld, hoe meer mensen dat zouden doen. Bij 10 cent statiegeld op flesjes zou driekwart (77 procent) hun flesje vaak of altijd inleveren, bij 25 cent statiegeld doet 89 procent dat. Ook voor blikjes zou de moeite worden gedaan, als is het animo daar iets lager. Mensen geven aan dat ze over blikjes minder enthousiast zijn, omdat die niet goed afgesloten kunnen worden: 'Geopende blikjes kunnen lekken, niet fijn in mijn boodschappentas.'