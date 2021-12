Meerderheid raad Zeewolde voor komst omstreden datacenter Facebook

OM reageert Topviro­loog Koopmans deelt schokkende mail, Erasmus MC doet aangifte van ‘ernstige bedreiging’

Het Openbaar Ministerie moet volgend jaar werk maken van de grote hoeveelheid aan online bedreigingen en verwensingen waarmee wetenschappers, politici en zorgverleners op grote schaal te maken krijgen. Dat zegt topviroloog Marion Koopmans naar aanleiding van een nieuwe bedreiging die ze in haar mail heeft ontvangen. ,,Dit is niet oké en de vraag is wat we daar met zijn allen aan gaan doen", laat de viroloog van het Erasmus MC aan deze site weten. Het Rotterdamse ziekenhuis doet aangifte van bedreiging, bevestigt een woordvoerder.

14 december