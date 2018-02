Mega-proces tegen Holleeder van start: 65 dagen, zes moorden

De zaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Om 10 uur zou het proces moeten beginnen, maar vanwege de extreme beveiliging is dat later geworden. Holleeders advocaten Sanders Janssen en Robert Malewicz zitten klaar. ,,Holleeder laat het allemaal op zich afkomen,'' aldus Malewicz, vlak vóór de zitting. De zaak is inmiddels begonnen. Holleeder zit in de zaal. Officier van justitie Sabine Tammes is begonnen met voorlezen van de tenlastelegging. Onder andere: zes moorden en deelname aan een criminele organisatie.