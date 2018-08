Megadrugssmokkel Mallorca blijkt Nederlandse familie-aangelegenheid

Twee van de vier Nederlanders die zaterdagnacht met 336 kilo cocaïne werden betrapt op een plezierjacht bij Mallorca, zijn nauwe familie van elkaar. Het gaat om Rob (54) G. uit Schagen en zijn zoon Robbie uit Den Helder (Julianadorp). Eerstgenoemde is de hoofdverdachte in zowel de drugszaak als in een Nederlands witwasonderzoek. ,,Een uiterst joviale en aardige vent", zegt de man die het jacht in 2015 aan G. 'verkocht'.

,,Het gekke was dat hij zich niet voorstelde als koper of toekomstige eigenaar maar als schipper", zegt de verkoper wiens naam we niet vermelden om te voorkomen dat hij in verband gebracht wordt met de drugszaak. ,,G. handelde naar eigen zeggen in naam van een opdrachtgever. Die kocht de boot uiteindelijk voor zo'n 750.000 euro. Het bedrag - 30.000 euro onder de vraagprijs - werd overgemaakt via een derdengeldenrekening."

De jachtverkoper valt bijna van zijn stoel van verbazing als we hem vertellen over de vermeende betrokkenheid van G. bij de grote drugssmokkel. ,,Ik heb het nieuws over de megadrugsvangst wel meegekregen maar wist niet dat hij de hoofdverdachte is. Ik heb G. in 2015 een dag meegemaakt toen de boot gekeurd moest worden en herinner me hem als een uiterst joviale en aardige vent."

Stoer én luxe

Het 28,5 meter lange plezierjacht met de naam HCH X is een 'explorer vessel', vervolgt de verkoper. ,,Een stoer schip voor ontdekkingsreizen naar aparte gebieden. Op één volle tank diesel - de boot heeft twee brandstoftanks - kun je heen en weer naar New York."

Van buiten oogt het jacht weinig bijzonder maar van binnen is het luxueus. Zo zijn er drinkwatertanks met een inhoud van bijna 76.000 liter en hutten voor zes gasten en drie bemanningsleden. Op verkoopfoto's is een grote woonkamer met strakke, witte inrichting te zien die doet denken aan de stijl van de Nederlandse interieurgoeroe Jan des Bouvrie. De ruime open keuken ademt dezelfde sfeer en is uitgerust met designkraan en alle apparatuur die je maar kunt bedenken.

Jacuzzi

,,De vorige eigenaar voor wie ik de boot verkocht, was een Duitse advocaat die erop woonde in de omgeving van Hamburg. Daarom is de boot van alle gemakken voorzien", zegt de Nederlandse verkoper. Het jacht werd in 1973 gebouwd in Amerika en werd in 1994 en 2015 flink onder handen genomen.

Volgens rechercheurs van de Spaanse douane beschikt de kapiteinshut zelfs over een jacuzzi. ,,Die zat er drie jaar geleden nog niet in, zegt de Nederlandse jachtverkoper. Hij reageert ook verbaasd op het nieuws in Spaanse media dat G. het jacht twee jaar geleden kocht. ,,Wellicht verkocht de opdrachtgever het toen aan hem."

Witwassen

De aankoop van het plezierjacht zette de Nederlandse politie en FIOD op het spoor van G. Hij wordt verdacht van witwassen. Bij 38 huiszoekingen in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen en Zaandam namen speurders begin deze week onder andere vijf kilo goud en 150.000 euro contant geld in beslag. Op de woonhuizen en bedrijfspanden is beslag gelegd. Hetzelfde geldt voor de buitenlandse bankrekeningen van de hoofdverdachte.

Bij gelijktijdige doorzoekingen in een pand van G. in Platja d'Aro aan de Costa Brava (Gerona) werden meerdere waterscooters, boten en auto's uit het hoogste marktsegment in beslag genomen. De Spaanse politie en douane vermoeden dat de verdachten de vaar- en voertuigen gebruikten om de cocaïne van Mallorca te vervoeren naar het Spaanse vasteland en van daaruit naar Nederland en Duitsland.

Reeks bv's

Wie G. googelt, vindt op zijn naam een reeks bedrijfjes in Nederland en Spanje. Daaronder bv's actief in de handel en verhuur van onroerend goed en projectontwikkeling (Den Helder en Teulada in de provincie Alicante), groot- en detailhandel annex meubel- en interieur (Hippolytushoef en Den Helder) en bouw en technisch ontwerp (Schagen). Een aantal van de vennootschappen is inmiddels ontbonden of beëindigd na liquidatie.

Rob G. en zijn vier medeverdachten in de drugszaak arriveerden twee jaar geleden op Mallorca en hadden volgens de douane een verdacht hoge levensstandaard. Dat deed vermoedden dat hun inkomsten voortkwamen uit illegale activiteiten.

Zwijgrecht

De vijf verschenen gisteren voor de onderzoeksrechter in Palma de Mallorca. Vader en zoon beriepen zich op hun zwijgrecht en weigerden de herkomst te verklaren van de ruim 300 kilo cocaïne aan boord van hun plezierjacht. De andere twee Nederlandse verdachten Angelo K. en Michael R. deden hetzelfde.



De Spaanse douane, die het plezierjacht met de Nederlanders zaterdagnacht volgde en zag hoe ze de cocaïne uit zee visten, vermoedt dat de drugs met een geschatte straatwaarde van 18 miljoen euro afkomstig is uit Colombia.



De vijfde verdachte, de Duitse Erik M., sprak gisteravond wél. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de drugszaak. ,,Ik werd ingehuurd als kok", verklaarde M.

