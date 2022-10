Meisje (13) wordt stelselmatig gepest om naaktfoto, moeder stormt school binnen: ‘Actie uit pure wanhoop’

Wereldkin­de­ren schrikt van rol bij mismatches in Colombia: ‘Zeer ernstig als dit klopt’

Kinderwelzijnsorganisatie Wereldkinderen schrikt van de rol die het volgens programmamaker Kees van der Spek heeft gespeeld bij de veelbesproken mismatches in Colombia. De stichting werkte net als het tv-programma Spoorloos jarenlang samen met Edwin Vela, de Colombiaanse fixer die na de uitzending van Oplichters aangepakt in opspraak is geraakt.

12 oktober