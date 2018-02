Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld

Carlo Boszhard: 'Ik imiteerde haar al toen ik elf was'

26 februari Mies Bouwman gaf Carlo Boszhard aan het begin van zijn carrière een zet in de goede richting . ,,Ze attendeerde de AVRO waar ze een adviserende rol had, destijds op mij. Daarna hebben we wat gesprekken gevoerd. Dat waren joviale lieve gesprekken”, aldus Boszhard die dat een hele eer vond. ,,Mies was, samen met Willem Ruis, mijn grote idool. Ik imiteerde haar toen ik elf was. Stond ik in een jurk op de basisschool. Ik knipte de logo’s van Telebingo uit de kaarten. Plakte die op Playmobil en speelde haar na.”