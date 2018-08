Meisje (15) scoutinggroep zwaargewond na aanrijding met auto

Lekkende beveiliger Wilders deelde ook informatie over dochter Obama

17:47 Politiemedewerker Faris K., de man die verdacht wordt van het lekken van vertrouwelijke informatie over politicus Geert Wilders, zou ook informatie hebben gedeeld over een bezoek van de dochter van Barack Obama aan Nederland. Het is niet bekend om welk bezoek het gaat en om welke dochter van de voormalig Amerikaanse president.