Meisje (3) zit alleen met dode moeder in woning Rotterdam-West

UpdateIn een woning in de wijk het Nieuwe Westen in Rotterdam is onlangs een meisje van 3 jaar aangetroffen in huis met haar dode moeder, die meerdere dagen eerder was overleden.

,,Het meisje is dus deze dagen alleen bij haar overleden moeder geweest. Dit raakt mij, en ik denk iedereen, natuurlijk enorm. '', zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (CDA). ,,Het roept ook vragen op. Juist omdat inmiddels bekend is dat moeder en dochter in beeld waren bij hulpverlening.''

Op 20 januari werden het meisje, haar overleden moeder en hun hondje gevonden, toen onderburen alarm sloegen over een waterlekkage. Het meisje had de kraan opengedraaid om te drinken, maar niet meer dichtgemaakt. De huisbaas en politie vonden de dode moeder, het kindje en de hond. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake is van een misdrijf. Volgens de buurt is de 41-jarige Rotterdamse een natuurlijke dood gestorven.

Wethouder De Langen (onderwijs, jeugd en zorg) heeft de gemeenteraad van Rotterdam in een brief op de hoogte gesteld van het 'tragische incident'. Omdat moeder en dochter in beeld waren bij de hulpverlening is een onderzoek gestart, om antwoorden te geven op de vele vragen. De gemeente Rotterdam heeft daarover momenteel contact met de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het WMO-toezicht. De inspectie is inmiddels al gestart met haar onderzoek.

Het meisje is ondergebracht bij een pleeggezin en maakt het volgens de wethouder naar omstandigheden goed.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond was recent niet meer betrokken bij het gezin, aldus een woordvoerder. Langer geleden was dit wel zo. Na de vondst van de vrouw heeft de politie contact gezocht met Jeugdbescherming om te kijken waar het kindje ondergebracht kon worden. ,,Het doel was het zo snel mogelijk naar een veilige omgeving te brengen op een plek waar rust en stabiliteit geboden kan worden na een traumatische ervaring. Vanuit daar wordt nu verder gekeken.''

In de straat van de vrouw vertellen bewoners niet te hebben geweten wat er was gebeurd. ,,We hebben die dag wel politie gezien, maar die wilde niets zeggen.'' De moeder had weinig contacten in de buurt. ,,We zeiden wel hallo op straat, maar meer niet. Haar vriend, en volgens mij ook de vader van het meisje, woonde in België. Daarom was ze ook langere perioden niet thuis, dus het was niet vreemd haar enige tijd niet te zien.''

,,Ik heb een potje gejankt’’, vertelt de eigenaresse van de hondentrimsalon in de straat. Hier werd het kleine hondje van het gezin –een Shih-Tzu- soms onder handen genomen ‘als er geld voor was’. ,,Je wilt niet denken aan wat dat meisje en het hondje hebben meegemaakt. Maar dan zie je het toch voor je. Een vreselijk beeld.’’ Goed kende ze het baasje van de kleine viervoeter niet. ,,Ze was erg op zichzelf.’’

De huisbaas kwam om hondenbrokjes vragen om het hondje, dat helemaal was weggekropen, te lokken. ,,Blijkbaar had het meisje, dat eind december net drie is geworden, goed voor het beestje gezorgd. Het hondje is nu bij de vriend van de vrouw in België, volgens mij ook de vader van het meisje.’’ De dierenbescherming zegt dat de hond kort in haar asiel heeft gezeten, waarna hij door familie is opgehaald. ,,Hij verkeerde in goede gezondheid.’’

