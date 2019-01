Meisje van 13 honderden keren verkracht, acht mannen voor de rechter

UpdateAcht mannen staan vandaag en morgen voor de rechtbank in Groningen terecht op verdenking van seksueel misbruik van een meisje dat 13 jaar was toen het begon. Een van hen geeft toe dat hij een jaar lang regelmatig seks met haar heeft gehad. De oudste verdachte heeft zelf kinderen in de leeftijd van het slachtoffer.

Het misbruik vond plaats tussen 2015 en 2017 in onder meer Winschoten en Beerta. De sekscontacten werden georganiseerd door de oom van het meisje, Michel M. uit Winschoten. Die is hiervoor in juni veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs. De mannen zouden medegedeeld krijgen dat ze ‘alles’ met het meisje mochten doen.

De oom dwong het meisje daarnaast tot seks met hemzelf en plaatste seksadvertenties. Het meisje kampte met problemen en was voorafgaand aan het misbruik in de veronderstelling dat haar oom zich over haar ontfermde. Ze woonde in bij haar oma. Haar moeder werkte in de prostitutie en heeft verslavingsproblemen.

Het slachtoffer is in twee jaar tijd zeker honderd keer door haar oom verkracht en moest op grove wijze seks hebben met de andere mannen, onder meer terwijl ze was vastgebonden. Soms kreeg ze wiet of cocaïne toegediend.

Filmen

Ze zou, los van het misbruik door haar oom, zeker tweehonderd keer zijn verkracht door zeker twaalf tot vijftien mannen. Acht van hen zijn getraceerd en staan nu voor de rechter. Ze komen uit Winschoten, Groningen, Drouwen, Almere, Den Helder en Hoogeveen, en zijn in de leeftijd van 25 tot 46 jaar.

Het meisje moest het misbruik zelf filmen en de filmpjes naar haar oom sturen. Om te zorgen dat ze het allemaal goed op beeld kreeg kocht hij bij de Action een statief voor haar.

15 jaar

Het meisje is uiteindelijk op 15-jarige leeftijd zelf naar de politie gestapt. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de misbruikers tijdens het daarop volgende onderzoek opgespoord. Ook onderschepte de politie ontelbare chatberichten en e-mails met daarin ook de namen van de verdachten die nu terechtstaan. Per dag behandelt de rechtbank de zaak van vier verdachten.



Tijdens de rechtszaak vorig jaar juni ontkende de oom dat hij haar had gedwongen. De rechtbank veroordeelde hem voor mensenhandel en seksuele uitbuiting en bepaalde dat hij zijn nichtje ruim 100.000 euro schadevergoeding moet betalen.

RTV Noord meldt dat de oudste verdachte, een 46-jarige man, op het punt staat een kind uit Haïti te adopteren. Hij heeft daarnaast al twee kinderen die ongeveer even oud zijn als het slachtoffer. Zijn werkgever weet niet dat hij een verdachte is, en zijn vrouw zou er kapot van zijn. Het gros van de verdachte heeft geen advocaat, en enkele van hen spreken geen Nederlands.