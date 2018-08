Meisjes gesloten jeugdzorginstelling Zetten bleken niet veilig voor loverboys

Meisjes uit jeugdzorginstelling de Heldringstichting in het Gelderse Zetten zijn ten prooi gevallen aan loverboys. Zelfs hun opname op een gesloten jeugdgroep bood geen bescherming tegen seksuele uitbuiting door een groep mannen uit Nijmegen. Dat bleek gisteren in de rechtbank van Arnhem.

De Nijmeegse groep loverboys werd in mei door de politie opgerold. De verdachten, twintigers, zouden meisjes enkele jaren lang tot prostitutie hebben gedwongen. Ook werden slachtoffers financieel kaalgeplukt. De meisjes moesten telefoonabonnementen afsluiten, geld pinnen, bankgegevens afstaan en fraude plegen met hun DigiD.

Bij weigeren werden ze bedreigd met verkrachting, een vuurwapen of kregen ze klappen. Tijdens seks werden video-opname en foto's gemaakt. De verdachten dreigden die seksfilmpjes via sociale media openbaar te maken als hun bevelen niet werden opgevolgd. Om hen gewillig en verslaafd te maken kregen de meisjes de drugs GHB toegediend.

Zwakbegaafd

De slachtoffers zijn 'zwakbegaafd', zegt officier van justitie Maarten Noordzij, die als officier Mensenhandel het onderzoek Dante leidt. ,,Het zijn uiterst kwetsbare meisjes. Ze werden eerst verliefd gemaakt en vervolgens uitgebuit.'' De verdachten hebben volgens hem 'een neusje' wie ze moeten uitkiezen.

Een groot aantal slachtoffers verbleef op de gesloten jeugdgroep van de Heldringstichting. Eén meisje moest vanwege psychische problemen tussentijds worden opgenomen door Pro Persona in Tiel, maar werd ook daar lastig gevallen. De groep loverboys was ook actief in het uitgaansleven van Arnhem, Eindhoven en Nijmegen.

Hoeveel slachtoffers het netwerk precies heeft gemaakt is nog niet bekend. Het recherche-onderzoek is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie verwacht dat eind dit jaar af te ronden. Bij de arrestaties in mei sprak de politie van twaalf slachtoffers.

Topje van de ijsberg

Vier meisjes hebben aangifte gedaan. ,,Dat is echter het topje van de ijsberg'', aldus de officier van justitie. ,,We onderzoeken nog verklaringen van andere slachtoffers.'' Een aantal is volgens hem te bang om hun kwelgeesten aan te klagen.

Twee verdachten van 23 en 24 jaar blijven voorlopig vastzitten. Zij verschenen gisteren voor het eerst voor de rechtbank in Arnhem. Een derde verdachte uit Nijmegen is na zijn aanhouding weer vrij gelaten. De zaak Dante wordt pas volgend jaar inhoudelijk behandeld. De twee verdachten ontkennen met klem loverboys te zijn. Zij stellen niemand tot seks te hebben gedwongen. ,,Ik snap er niks van'', aldus de 24-jarige verdachte.