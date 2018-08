Meisjes leren sneller nieuwe dingen dan jongens

Ook de opleiding van de ouders blijkt van belang: kinderen van hoger opgeleide ouders presteren beter dan leerlingen wiens ouders een wat lagere opleiding hebben genoten. Volgens het onderzoek, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology, kan het schools presteren van jongens en van kinderen van lager opgeleide ouders worden verbeterd door hen meer begeleiding en uitleg te geven bij de ontwikkeling van hun leervaardigheid.



Professor Jelle Jolles en promovenda Marleen van Tetering deden het onderzoek omdat er grote verschillen tussen kinderen bestaan in het tempo waarin de leervaardigheid zich ontwikkelt, vooral in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. ,,Omdat de schoolse prestaties direct samenhangen met het tempo waarin de leerling zijn leervaardigheden ontwikkelt, moeten we beter begrijpen waardoor de individuele verschillen worden veroorzaakt'', stelt hoogleraar neuropsychologie Jolles.