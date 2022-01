Meldpunten krijgen ‘bizar veel’ telefoontjes van slachtoffers van ongewenst gedrag

Meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden door de onthullingen rond The Voice of Holland overspoeld met telefoontjes van slachtoffers. ,,Het zijn er bizar veel.”

,,Ik kan geen aantallen geven, maar het is veel. De telefoon staat niet stil. Dat we overspoeld worden, dekt de lading’’, stelt Janke Dekker, voorzitter van Mores Online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector. Volgens haar komen de telefoontjes niet alleen van Voice-deelnemers, maar komen er ‘sectorbreed’ meldingen binnen.

Heb jij een nare seksuele ervaring meegemaakt en heb je hulp nodig? Praten hierover met het Centrum Seksueel Geweld kan anoniem: chat via chatmetcsg.nl of bel gratis 0800-0188.

Ook bij het Centrum Seksueel Geweld is het heel druk. ,,Het zijn er bizar veel’’, zegt oprichter Iva Bicanic over het aantal telefoontjes en chats dat binnenkomt. Ook Bicanic kan nog geen exacte aantallen noemen, maar ze ziet een storm die vergelijkbaar is met #Metoo in 2017. ,,Normaal gaat de helft van de meldingen over aanrandingen en verkrachtingen die korter dan een week geleden hebben plaatsgevonden. Nu komen er vooral veel oudere verhalen binnen.”

De impact van het nieuws rond The Voice op slachtoffers van seksueel geweld is groot, merkt Bicanic. ,,Het is voor hen heel overweldigend en intensief. Nare herinneringen worden weer geactiveerd. Mensen krijgen te maken met herbelevingen, ze slapen slecht, oude angsten komen weer boven. Daarom is het belangrijk dat de verhalenstroom rond The Voice ook weer een beetje uitdooft, zonder het onderwerp seksueel overschrijdend gedrag van tafel te schuiven.”

Volledig scherm Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld.

Mores Online werd in 2018 opgericht, mede naar aanleiding van de affaire rond casting-director en producent Job Gosschalk, die jonge acteurs tijdens audities onzedelijke voorstellen zou hebben gedaan. Tot eind 2020 kwamen er meer dan tweehonderd meldingen binnen, waarvan bijna zestig in het laatste jaar. ,,Vooral in 2020 zaten er veel ernstige, serieuze zaken bij. Bij veel meldingen was het heel duidelijk dat er dingen zijn gebeurd die gewoon niet in de haak zijn’’, stelt Dekker.

Ze roept slachtoffers van misstanden bij The Voice of andere talentenshows op zich te melden. ,,We zijn er voor de brede creatieve sector. Slachtoffers kunnen terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Die kunnen luisteren naar hun verhaal en advies geven over het beste vervolgtraject.”

De onthullingen rond The Voice of Holland door het YouTube-kanaal Boos van Tim Hofman leidden deze week tot grote ophef. Coaches Marco Borsato en Ali B, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma werden door tientallen vrouwen en meisjes beschuldigd van ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Slachtofferhulp

Ook Slachtofferhulp krijgt fors smeer hulpvragen na de uitzending van Boos. Het aantal chatgesprekken is verdriedubbeld en het aantal telefoontjes verdubbeld, zegt een woordvoerder na berichtgeving van Nu.nl. ,,Veelal zijn het mensen die door de aandacht voor het onderwerp over de eigen ervaringen praten. Seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag dat breder gaat dan The Voice en op allerlei andere plekken gebeurt, zoals op werk, de sportclub of toneelvereniging”, aldus de woordvoerder.

De uitzending van BNNVARA zorgt voor herkenning. ,,Er is ook een groep die door de verhalen hun eigen ervaringen herbeleeft.” Slachtofferhulp biedt een luisterend oor en monitort de mate van stress. Daarnaast kunnen de vrijwilligers ook helpen bij het doen van aangifte en zelfs meegaan naar het politiebureau.

