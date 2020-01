Meneer Aart was de beste bondgenoot van elke kleuter

Elke avond om kwart voor zeven zitten wij met z’n vieren voor de televisie. Ergens, ver weggestopt op het extra Zapp-kanaal, zendt de NPO godzijdank nog altijd Sesamstraat uit. Het zijn oude afleveringen, en je ziet telkens dezelfde scènes voorbijkomen, maar toch: het is beter dan niks.



Zo werd Meneer Aart ook voor mijn kinderen een zekerheid in het leven, net zoals hij altijd in mijn leven was. Deze week leerde hij mijn kinderen nog dat een aardbei ook wel een zomerkoninkje wordt genoemd en dat je troep altijd in de prullenbak moet gooien. Als we in de auto zitten, draaien we de cd’s van het programma en zingt Aart over de zandkastelen die de zee meeneemt en over de dromen die je kunt dromen wanneer je ’s avonds in je bed je ogen dichtdoet.