Meneer De Vos brengt zijn vrouw naar bed en dat komt personeel verpleeghuis goed uit

Criminele bende intimi­deert gezochte zakenman Alex R. met explosief in Limburg

29 september Het explosief dat begin deze maand in Hoensbroek werd neergelegd, was bedoeld voor een vriend of familielid van de door een criminele bende gezochte Alblasserdamse Alex R., zo bevestigen bronnen. De zakenman groeide zelf ook op in de Limburgse grensstreek. Hij had er in de jaren 90 onder meer een bedrijf dat fruit exporteerde.