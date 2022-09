Menselijke resten gevonden in zoektocht vermiste Sumanta Bansi

Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn vandaag menselijke resten gevonden, in het onderzoek naar de vermissing van Sumanta Bansi (22). Daarmee zou er vier jaar na haar verdwijning een doorbraak kunnen zijn in de zoektocht naar het lichaam van de studente uit Hoorn.

Het Openbaar Ministerie heeft berichtgeving van De Telegraaf hierover bevestigd. De zoektocht is in gang gezet na een verhoor door de recherche van de man die in juli is veroordeeld voor de moord op de 22-jarige Bansi, Manodj B..

Volgens een woordvoerder van het OM moet nader onderzoek uitwijzen of de gevonden menselijke resten van slachtoffer Bansi zijn. ,,De politie is op dit moment nog volop bezig met het onderzoek.’’ In het belang daarvan doet justitie voorlopig geen nadere mededelingen.

De krant deed samen met Theo Hiddema, de nieuwe advocaat van B., een dringend beroep op de tot vijftien jaar veroordeelde ex-minnaar van de jonge vrouw, om in het belang van de familie eindelijk het geheim prijs te geven. Na gesprekken tussen Hiddema met de advocaat-generaal die het hoger beroep doet in de zaak, werd besloten om Manodj B. te horen. De verhoren zijn dinsdag om 11.00 uur begonnen. Hiddema zal later met een reactie komen.

Verdwijning

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos. Ten tijde van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde.

De situatie zorgde voor grote spanningen en veel ruzies in het gezin. Ook zette de buitenechtelijke zwangerschap de eer van de Hindoestaanse familie op het spel. Bij een eerdere zwangerschap in september 2017 had Bansi onder druk van het gastgezin nog ingestemd met een abortus, maar nu was ze vastbesloten het kindje te houden.

Volledig scherm De politie zocht eind juni vorig jaar voor de derde keer naar het lichaam van Sumanta in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude. © ANP