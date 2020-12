Menselijke resten gevonden na explosie in spottershut in Brabants dorp

Kroniek van een portiek in tijden van corona: ongewone dagen in een doodgewone flat

20:10 In een heel gewoon portiek zitten de buren van verslaggever Annemieke van Dongen dit voorjaar ineens in lockdown. Iedereen heeft zijn eigen zorgen. De een kan haar kleinkinderen niet zien, de ander is drieduizend kilometer verwijderd van zijn geliefde. Over thuiswerk-, en thuisonderwijssores, coronaprojecten, coronakilo's en aandacht voor elkaar.