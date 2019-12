Mensen met een beperking hebben het steeds slechter in Nederland

Update Rellen in Duindorp: ‘Ouders, roep kinderen tot de orde’

1:42 Opnieuw was het maandagavond erg onrustig in Duindorp, voormalig vissersdorp aan de Haagse kust. Uit woede over het schrappen van de vreugdevuren ging de jeugd voor de derde avond op rij de straat op om te rellen. De politie was massaal aanwezig en blokkeerde toegangswegen naar de wijk. Dertien relschoppers werden opgepakt. ‘Dit mogen we niet tolereren’.