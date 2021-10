Menstruatie is anders na vaccin: 'Ik ben nog nooit zo hevig ongesteld geworden, tot nu’

Duizenden meldingen kwamen er binnen bij Lareb. De meldingen lopen uiteen van het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen, tot het optreden van bloedingen na de overgang. Dat er zoveel meldingen zijn neemt Lareb zeker niet voor lief: ze stellen een onderzoek in, maar zijn daarom nu wel voorzichtig met voorbarige conclusies.

Verstoorde cyclus

Onze lezeressen zijn voorzichtig in hun uitspraken, maar merken wel dat hun menstruatiecyclus een of twee maanden na het toedienen van de vaccins verstoord raakte. Zo vertelt Marcella Schut (33) dat ze het syndroom van mozaïek Turner heeft. Dit betekent dat ze moeilijk zwanger kan raken en daarbij vervroegd in de overgang beland. Ze heeft desalniettemin twee zoontjes gekregen. Eén via IVF en één op een ‘wonderbaarlijke’ natuurlijke manier. ,,Rond die zwangerschappen ben ik heftiger ongesteld geweest, maar over het algemeen was ik het heel licht. Nu heb ik twee vaccinaties gehad en sindsdien is het heel heftig. Het is niet lekker verwoord, maar het stroomt er gewoon uit. Dat ben ik niet gewend van mezelf. Het voelt heel gek. Ook mijn schoonzusje heeft er last van. Die is maanden achter elkaar ongesteld sinds de vaccinatie.” Schut beschrijft het als vervelend en vreemd, vooral omdat haar syndroom er gewoonlijk voor zorgt dat dit niet gebeurt.



Lareb gaf eerder aan dat er veel oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan menstruatiestoornissen: ,,Menstruatiestoornissen kunnen vele oorzaken hebben, zoals een infectie, ziekte of stress. Het is nog niet duidelijk of menstruatiestoornis een bijwerking is van de coronavaccins, maar die mogelijkheid is er wel. Het vaccin stimuleert het immuunsysteem en dit kan mogelijk invloed hebben op de hormoonspiegels.”

Ook met pil

Dat het vaccin invloed heeft op de hormoonspiegel merkte ook Danielle (20, achternaam bekend bij de redactie). Ze vertelt dat ze de pil gebruikt en dat ze midden in haar strip ongesteld werd en dat dit twee weken bleef aanhouden. Ze meldt er wel bij dat ze de pil in de zomer heeft ‘doorgeslikt’, zodat ze die maanden niet ongesteld zou worden. ,,Dat kan natuurlijk ook een doorbraakbloeding veroorzaken. Maar ik slik vaker de pil een aantal maanden achter elkaar en dan heb ik nergens last van. Nu is het wel heel heftig en dat ben ik niet van mijn eigen lichaam gewend.”



Verder melden ook veel van onze lezeressen dat ze, terwijl ze eigenlijk al jaren in de overgang zitten en al tijden niet meer ongesteld zijn geweest, nu opeens weer bloedingen hebben. En dat deze langer aanhouden of na twee weken weer terugkomen.

Nader onderzoek

Lareb gaat de meldingen van menstruatiestoornissen bekijken en brengt de gemelde klachten in kaart. Ook gaan ze onderzoeken wat de oorzaak van de klachten zou kunnen zijn. Ook internationaal wordt er onderzoek gedaan naar de verandering in menstruatie na toediening van coronavaccins. Victoria Male, immunoloog in het Imperial College London hierover: ,,Onderzoek naar de bijwerkingen blijft van cruciaal belang voor het succes van het vaccinatieprogramma. De effecten van medische interventies op onze menstruatie mogen absoluut geen bijzaak zijn in toekomstig onderzoek.”



Want hoewel er wordt gezegd dat vrouwen niet bang hoeven te zijn, omdat de gewijzigde menstruatiecyclus vaak kortstondig is en ongevaarlijk en het wordt toegeschreven aan het immuunsysteem dat op deze manier reageert, zijn de zorgen er wel. De klachten van de menstruatie zijn vaak heftiger en anders aanwezig dan voor de vaccinatie, waardoor er toch getwijfeld wordt. Het zijn klachten waar, volgens de reagerende vrouwen, niet zomaar lichtzinnig over kan worden gedaan. Veel van hen schrikken toch wel dat het vaccin op deze manier invloed lijkt te hebben op hun lichaam. Uit de reacties blijkt dat de vrouwen zich niet serieus genomen voelen, terwijl er voor hen lichamelijk veel meer verandert dan ze lief is. Bij de één wordt de cyclus na een aantal maanden weer normaal. Bij de andere lijkt de verandering aan te houden.

Toch zijn er ook mooie verhalen. Zo vertelt Myrthe Postma dat ze na haar eerste vaccinatie opeens niet ongesteld werd. Ze hoopte dat het een zwangerschap zou zijn, maar dat was het op dat moment niet. ,,Ik ben het heel slecht gaan googelen,” vertelt ze. ,,Daar kwam je op een gegeven moment allemaal spookverhalen tegen over onvruchtbaarheid. Daar werd ik wel bang van en heb toen een afspraak gemaakt met mijn huisarts. Die zei dat ik gewoon moest afwachten.” Na haar tweede vaccinatie kwam haar menstruatie gewoon terug. En, ze heeft meer mooi nieuws: ,,Ik ben nu 13 weken zwanger. Dus gelukkig waren de verhalen over onvruchtbaarheid voor mij niet het geval.”



Lareb kan nog niks met zekerheid zeggen over de bijwerkingen die het vaccin met zich meebrengt, maar sluit ook niks uit.