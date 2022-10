Merendeel grote gemeenten wil nog niet aan wapenstok voor boa's

Zo zeggen onder meer Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Maastricht, Leiden, Delft en Arnhem nog niet te weten of de wapenstok tot de standaarduitrusting van de boa moet gaan behoren. Dit is de status bij 11 van de 32 ondervraagde gemeenten. Zo zegt Delft dat dit jaar eerst is gestart met onder meer handboeien. ,,Maar aan een verdere uitrusting met geweldsmiddelen zijn we nog niet toe.” Bij meerdere van deze gemeenten lopen de gesprekken nog volop.

BOA Bond tevreden met uitkomst

Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, laat weten tevreden te zijn met de uitkomst, omdat veel gemeenten al weten dat ze een wapenstok in gaan voeren of bezig zijn met nadenken hierover. Wel benoemt hij dat aanvragen van gemeenten stuiten op bureaucratie. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat de politie en het OM met een lijst met criteria zijn gekomen. Dit beeld wordt bevestigd door Richard Gerritsen, voorzitter bij vakbond BOA ACP. ,,We zijn teleurgesteld over de extra informatie die nodig is. De extra bureaucratie vertraagt de boel.” De politie zegt in reactie hierop dat er, omdat er door boa’s verschillen werden ervaren in adviezen en toekenningen, behoefte was aan meer transparantie. ,,Die is er gekomen door een uitgebreide motivatie bij een besluit op basis van een afwegingskader. Dat maakt het besluitvormingsproces meer arbeidsintensief.”