Merendeel sloten op achterdeuren slecht beveiligd

Fietser zit klem: geen plek in de stalling

8:00 Een op de vijf treinreizigers die op de fiets naar het station komen, lukt het vaak niet een plekje te vinden in de stationsstalling. Reizigers klagen ook over het gebrek aan fietsenrekken bij bus-, tram- en metrohaltes. Die zijn er vaak niet, of er zijn er veel te weinig.