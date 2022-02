Met Aboutaleb in Colombia: 'Corruptie is onze grootste vijand’

Twee honden lopen blaffend door een sjofele loods, volgestouwd met bananendozen. Af en toe springt één van de dieren tegen een stapel op. Even verderop snuffelt een agent in een opengemaakte doos. Een collega zet een scanapparaat op een doos. Ze zoeken allemaal naar hetzelfde: cocaïne. Niet voor niks, want vorig jaar werd op deze kleine terminal in de haven van het Colombiaanse Uraba in totaal zes ton coke gevonden. De bestemming was meestal Rotterdam of Antwerpen.