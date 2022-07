Met blotere agenten heb ik toch het idee dat het minder veilig wordt op straat

Nigerianen en Marokkanen ‘die zeggen dat ze uit Kiev komen’ mogen Oekraïne-op­vang niet meer in

Elke dag worden tientallen mensen weggestuurd bij opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat daarbij om onder meer Nigerianen en Marokkanen die in Oekraïne studeerden of werkten, of zeggen dat ze dat deden.

22 juli