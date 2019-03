Met Boeing 737 MAX op Gran Canaria gestrande TUI-reizigers weer thuis

Gestrand in Sofia

172 passagiers van TUI die waren gestrand in Sofia, keren vandaag nog niet terug naar Nederland. Een door TUI ingehuurd vliegtuig zou ze ophalen, maar na aankomst in Bulgarije was er een ‘technische melding’ bij het toestel en daarom is de terugvlucht gecanceld, zegt de reisorganisatie. De reizigers, die dinsdag per Boeing 737 MAX waren vertrokken uit de Egyptische badplaats Hurghada, kregen halverwege de vlucht te horen dat dit type vliegtuig in de gehele Europese Unie niet meer mag vliegen. Ze moesten daarom uitwijken naar Sofia. Daar hebben ze de nacht in hotels doorgebracht.

Technische melding

Na de problemen met het gecharterde toestel vandaag werden ze teruggebracht naar hotels waar ze de nacht doorbrengen. Morgen haalt een eigen vliegtuig van TUI hen op. Het is niet bekend om wat voor technische melding het gaat.



,,We willen het gecontroleerd hebben, maar dat gaat te lang duren. We wisten niet wanneer het opgelost zou zijn en we wilden de mensen niet langer laten wachten. Daarom hebben we besloten dat ze naar hun hotels worden teruggebracht'', aldus een woordvoerster van TUI.



Het nieuwe oponthoud leidde tot boze reacties onder de gestrande reizigers. ,,Enkele tientallen mensen waren bij de gate al in een bus naar het vliegtuig gestapt, toen de mededeling kwam. Toen was het wel even mis. Ze werden boos op het Bulgaarse personeel, dat ook niets wist’’, zegt een 34-jarige man uit Hoogeveen die met zijn vrouw en hun jonge zoontje op vakantie was tegen ANP. ,,Iedereen is nu flink gaar.’’



De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft gisteren besloten dat alle toestellen van de Boeing 737 MAX 8 en MAX 9 in de EU aan de grond blijven. Aanleiding daartoe is de crash van een Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines welke zondag neerstortte. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven.