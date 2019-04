Met de auto of de bakfiets? Uiteindelijk is voor kinderen zelf fietsen het leukste wat er is

Lekker makkelijk, lekker goedkoop, lekker gezond, lekker milieuvriendelijk, lekker snel, lekker verfrissend. Er is weinig wat fietsen niet is. Wie niet fietst, doet zichzelf en anderen ernstig tekort. Desondanks is het 's ochtends slalommen richting school. Uit alle hoeken en gaten in de woonwijk duiken automobilisten op. Ouders die nog even voor wat kinderen langs sjezen, een moeder de berm in drukken en, al eens meegemaakt, elkaar op de parkeerplaats voor school de huid volschelden vanwege een voorrangskwestie. Lekker lui, lekker frustrerend, lekker duur: kinderen met de auto naar school brengen is het allemaal.