Met de kennis van nu zou de Rabobank anders hebben gehandeld: wat zijn die woorden waard?

De Rabobank betuigt spijt voor de stikstofcrisis, kopte Trouw vandaag. Is de bank echt door de knieën gegaan?

Nee. Rabobank-woordvoerder Joris Hoff laat telefonisch weten dat de bank het woord ‘spijt’ nooit in de mond heeft genomen. Letterlijk meldde de Rabobank in reactie op vragen van Trouw: ,,Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen. We kijken met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting ingezet door de overheid en onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen.”