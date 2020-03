Met een slakkengang van 100 over de snelweg? ‘Het is goed om je eens lekker te vervelen’

Asielzoe­kers wachten buiten op stoep, aanmeldcen­trum dicht vanwege corona

14:43 ‘Francis’ noemt hij zichzelf. De Nigeriaan van in de twintig zit ineengedoken op de stoep voor het hek van asielcentrum in Ter Apel. Hij mag niet naar binnen nu het Rijk heeft besloten tijdelijk geen nieuwe vluchtelingen op te vangen in verband met het coronavirus: „Waar ga ik slapen? Ik ben moe en ik snap het niet”, vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden.