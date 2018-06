‘Met ons komt het altijd goed’

De avond valt langzaam over Aachen als in café Domkeller de balans van de avond wordt opgemaakt: Die Mannschaft leeft nog na de 2-1 tegen Zweden. Het bereiken van de tweede ronde op het WK is weer goed mogelijk. Maar om nu te zeggen dat men in de Duitse stad, gelegen op cornerafstand van Maastricht, plots weer blaakt van het zelfvertrouwen? Niet echt. ,,Het wordt nog heel moeilijk voor ons’’, verzucht fan Tony, gehuld in de wit/zwarte kleuren, met opluchting in zijn stem.

Je zou het typerend kunnen noemen voor de stemming in het land van de viervoudig wereldkampioen. Zelden was die zo sceptisch als nu het geval is. Dat was voor het WK al zo. De nederlaag tegen Mexico, in de eerste wedstrijd in de poule, heeft het zelfvertrouwen daarna nog een extra deuk gegeven.

Angst

Dat blijkt ook tijdens de wedstrijd Duitsland - Zweden, die door enkele honderden supporters wordt bekeken op het plein voor café Domkeller. Het is er een van gelatenheid. Van angst bijna. En dat wordt er bepaald niet minder op wanneer Ola Toivonen de Zweden op voorsprong schiet. Uitgerekend hij, de man die in 23 wedstrijden voor Toulouse welgeteld nul keer het net vond namens de Franse club. Ook dat zou je haast exemplarisch kunnen noemen voor waar de Duitsers zich al een tijdje bevinden. Ergens in de hoek van de klappen vallen.

Even leeft de hoop op in Aachen. Dat is wanneer Marco Reus al vroeg in de tweede helft voor de 1-1 scoort. En wanneer Duitsland nadien nog een aantal maal dichtbij is, is er daadwerkelijk weer het vertrouwen waaraan het de Duitser doorgaans toch al zelden aan ontbreekt.

Branie